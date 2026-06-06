У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем та Службою безпеки України завдали удару по військово-морській базі Балтійського флоту РФ Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга.

Про це повідомляють Сили Спеціальних операцій ЗС України.

Удар по військово-морській базі Кронштадт 6 червня: що відомо

За даними Генштабу, кілька безпілотників Сил спеціальних операцій досягли визначених цілей.

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Після цього на території об’єкта зафіксували займання.

Зазначається, що військово-морська база Кронштадт знаходиться на відстані близько 1 тис. км від державного кордону України.

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спочатку повідомив про нібито збиття 86 безпілотників. Проте, які саме райони зазнали атаки він не уточнив.

Інформацію про атаку на Санкт-Петербург підтвердив і губернатор міста Олександр Бєглов. Він заявив, що місто зазнало масштабної атаки безпілотників і закликав жителів залишатися вдома.

Загалом, за словами губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко над регіоном було збито 86 безпілотників.

Також Бєглов попередив про можливі перебої мобільного інтернету.

Проєкт ASTRA з посиланням на фото очевидців заявив про можливий дим у районі Кронштадта.

За оцінкою аналітиків, ймовірно, він міг з’явитися поблизу Кронштадтського морського кадетського військового корпусу, розташованого неподалік бази військових кораблів.

Окремо ASTRA проаналізувала фото із Ломоносова та припустила, що дим міг бути зафіксований у районі Науково-дослідного інституту морської теплотехніки.

Це підприємство спеціалізується на розробці торпедного озброєння та енергетичних установок для підводних систем.

Крім того, OSINT-аналітики припустили можливу спробу атаки у районі Петергофа, де неподалік місця зафіксованого займання розташована нафтобаза.

Водночас офіційного підтвердження ураження цих об’єктів станом на момент публікації немає.

Що відомо про базу Кронштадт

У Генштабі назвали Кронштадт одним із ключових військово-морських об’єктів Росії.

На території бази розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

Також зазначається, що після втрати Росією частини спроможностей у Чорному морі значення цього об’єкта для забезпечення військового потенціалу суттєво посилилося.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що у Краснодарському краї після атаки сталася пожежа на території об’єкта, який місцеві ресурси назвали нафтобазою в Усть-Лабинську.

OSINT-спільноти припускали, що йдеться про Полтавську нафтобазу.

Також стало відомо про пожежу на Антипинському НПЗ – найбільшому приватному НПЗ в Росії.

Крім цього, російські джерела повідомляли про атаку безпілотників у Ленінградській області, а мер Москви Сергій Собянін заявляв про роботу ППО через дрони, які нібито рухалися у напрямку російської столиці.

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