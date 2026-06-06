У ніч проти 6 червня у РФ повідомляли про пожежі на нафтових об’єктах у Тюмені та Усть-Лабинську. У мережі пишуть про ймовірне займання на Антипинському НПЗ і нафтобазі в Краснодарському краї.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Пожежа на Антипинському НПЗ 6 червня: що відомо

У мережі з’явилися повідомлення та кадри ймовірної пожежі на території Антипинського нафтопереробного заводу в Тюмені.

Зараз дивляться

За передніми даними загорілась одна з установок систем очищення на НПЗ через “порушення технологічного процесу”.

На момент публікації російська влада офіційно не повідомляла про причини інциденту та можливі пошкодження об’єкта.

Також не оприлюднювали інформацію щодо впливу події на роботу підприємства.

Що відомо про Антипинський НПЗ

Антипинський НПЗ вважається одним із найбільших приватних нафтопереробних заводів у Росії.

Проєктна потужність підприємства перевищує 9 млн тонн нафти на рік.

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів для внутрішнього ринку РФ.

Атака дронів на нафтобазу в Усть-Лабинську 6 червня: що відомо

За даними російських пабліків, загрозу застосування безпілотників у Краснодарському краї оголосили ще вночі.

Згодом місцеві ресурси з Усть-Лабинська почали публікувати рекомендації для населення щодо дій у разі повітряної атаки.



Після 04:00 у соцмережах стали поширюватися кадри пожежі на одному з об’єктів, який російські канали назвали місцевою нафтобазою.

OSINT-спільноти припустили, що йдеться про Полтавську нафтобазу в Усть-Лабинську.

Що відомо про нафтобазу в Усть-Лабинську

За даними відкритих джерел та OSINT-спільнот, ймовірною ціллю атаки стала Полтавська нафтобаза в місті Усть-Лабинськ Краснодарського краю РФ.

Це діючий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів, який забезпечує автомобільні та залізничні поставки пального.

За інформацією, яку поширюють відкриті джерела, резервуарний парк об’єкта становить близько 15 тис. кубометрів.

Інформації про масштаби пошкоджень або офіційного підтвердження наслідків наразі немає. Крім того, Генштаб ЗСУ наразі офіційно не підтвердив ураження об’єкта.

Інші удари по об’єктах в РФ 6 червня

Також російські джерела повідомляли про атаку безпілотників у Ленінградській області.

Місцева влада заявила про нібито збиття 25 дронів, однак інформації про наслідки не оприлюднювали.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін протягом ночі повідомляв про роботу російської ППО через дрони, що нібито рухалися у напрямку столиці РФ.

Окремо у мережі з’являлися повідомлення про безпілотники над тимчасово окупованим Маріуполем та можливий удар у районі порту. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив про серію ударів по військових об’єктах російських сил на тимчасово окупованих територіях і в РФ.

За даними військових, 4 червня та у ніч проти 5 червня Сили оборони уразили пункт управління противника в районі Кам’янського Запорізької області та командно-спостережний пункт під Соледаром у Донецькій області.

Також під удари потрапили пункти управління безпілотниками у районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Окрім цього, Генштаб повідомив про ураження районів зосередження особового складу противника поблизу Маріуполя, Шевченка, Федорівки, Променя та Журавльовки.

Також за результатами додаткового аналізу було підтверджено пошкодження нафтової інфраструктури після попередніх ударів — резервуарів морського нафтового терміналу у Феодосії та об’єктів лінійної виробничо-диспетчерської станції Лазарево у Кіровській області РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.