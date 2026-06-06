Під час нічної атаки на Україну 6 червня російські війська застосували 272 безпілотники різних типів, зокрема ударні Shahed та баражуючі боєприпаси.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 6 червня: що відомо

У ніч на 6 червня (з 18:00 5 червня) російські війська атакували Україну 272 ударними безпілотниками типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерова та Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили 249 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях. Ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема зранку 6 червня російські війська двічі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

За словами Івана Федорова, внаслідок першого удару зафіксовано влучання по об’єктах критичної та промислової інфраструктури.

Спочатку повідомлялося, що двоє працівників одного з об’єктів перестали виходити на зв’язок після атаки. Згодом підтвердили їхню загибель.

Через кілька годин російські війська завдали повторного удару по місту ударними безпілотниками.

Унаслідок другої атаки сталася пожежа на автостоянці поблизу багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

Наразі також відомо про п’ятьох травмованих.

У Повітряних силах зазначають, що ворожа атака досі триває – у повітряному просторі країни фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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