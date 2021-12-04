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У Кенії автобус потонув у річці: понад 20 жертв

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
паводок річка

У Кенії 4 грудня сталася серйозна ДТП за участю пасажирського автобуса, внаслідок чого загинуло щонайменше 23 особи.

Транспортний засіб, який перевозив людей на весілля, з’їхав із моста, який було затоплено водою, у річку.

Майже одразу автобус повністю опинився під водою. Очевидці кинулися рятувати людей, не чекаючи на співробітників екстрених служб.

На момент аварії у транспортному засобі перебували близько 60 осіб, з яких 17 вдалося врятувати. Пізніше з води було вилучено тіла 23 жертв.

Пошуки решти пасажирів продовжуються. Рятувальна операція ускладнена сильною течією.

Автобус також удалося підняти на поверхню. Судячи з кадрів, опублікованих у соціальних мережах, транспортний засіб було дуже пошкоджено.

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Джерело: Comrade News

Фото: Depositphotos

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