У Кенії автобус потонув у річці: понад 20 жертв

У Кенії 4 грудня сталася серйозна ДТП за участю пасажирського автобуса, внаслідок чого загинуло щонайменше 23 особи.

Транспортний засіб, який перевозив людей на весілля, з’їхав із моста, який було затоплено водою, у річку.

Майже одразу автобус повністю опинився під водою. Очевидці кинулися рятувати людей, не чекаючи на співробітників екстрених служб.

Confirmed 20 dead https://t.co/P4QxoZsjsN — Nzau Terry (@TerryNzau) December 4, 2021

На момент аварії у транспортному засобі перебували близько 60 осіб, з яких 17 вдалося врятувати. Пізніше з води було вилучено тіла 23 жертв.

Пошуки решти пасажирів продовжуються. Рятувальна операція ускладнена сильною течією.

My heart bleeds for the innocent souls we lost today at the Enziu River tragedy in Mwingi, Kitui County, and those recuperating in hospital. It is a painful loss. May God bless the souls of the departed, and strengthen the injured, and their families. pic.twitter.com/qMZYG9O0I8 — Ben Mulwa (@BenMulwa) December 4, 2021

Автобус також удалося підняти на поверхню. Судячи з кадрів, опублікованих у соціальних мережах, транспортний засіб було дуже пошкоджено.

Джерело: Comrade News