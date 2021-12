У Кенії автобус потонув у річці: понад 20 жертв

У Кенії 4 грудня сталася серйозна ДТП за участю пасажирського автобуса, внаслідок чого загинуло щонайменше 23 особи.

Транспортний засіб, який перевозив людей на весілля, з’їхав із моста, який було затоплено водою, у річку.

Майже одразу автобус повністю опинився під водою. Очевидці кинулися рятувати людей, не чекаючи на співробітників екстрених служб.

На момент аварії у транспортному засобі перебували близько 60 осіб, з яких 17 вдалося врятувати. Пізніше з води було вилучено тіла 23 жертв.

Пошуки решти пасажирів продовжуються. Рятувальна операція ускладнена сильною течією.

My heart bleeds for the innocent souls we lost today at the Enziu River tragedy in Mwingi, Kitui County, and those recuperating in hospital. It is a painful loss.

May God bless the souls of the departed, and strengthen the injured, and their families. pic.twitter.com/qMZYG9O0I8

— Ben Mulwa (@BenMulwa) December 4, 2021