Генеральна прокуратура Німеччини під час засідання у Вищому суді Берліна запросили довічне ув’язнення без права дострокового звільнення для громадянина РФ Вадима Красікова (Соколова). Він звинувачується у ймовірно замовному вбивстві з боку РФ чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року у парку Берліна.

Сторона обвинувачення вважає достатньою наявність доказів того, що Красіков виконував наказ на державному рівні про вбивство.

Germany’s prosecutor indicted the killer of Zelimkhan Khangoshvili. The indictment names Vadim Krasikov as the killer and accuses the “Central Russian government” in ordering the murder. It was @Bellingcat and @the_ins_ru that spearheaded the investigation https://t.co/IvCkeXYZf5 — Ruslan Trad (@ruslantrad) June 22, 2020

Про це на початку свого виступу у суді наголосив федеральний прокурор Ніколаус Форшнер. За його словами, підставою для наказу про вбивство стала “ворожість (жертви, – Ред.) до російської держави”.

Справу розглядає Генпрокуратура Німеччини через підозру у політичному підґрунті. Після приблизно 14 місяців переговорів і допитів майже 50 свідків Форшнер вважає, що основні звинувачення підтверджені.

Відповідно, підсудний 56-річний росіянин незадовго до злочину виїхав з Варшави до Берліна. 23 серпня 2019 року близько полудня в парку Тіргартен він під’їхав до своєї жертви на велосипеді та зробив три постріли, два з яких у потилицю. Очевидці описували побачене як страту.

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The Insider, Bellingcat і Der Spiegel у спільному розслідуванні встановили, що Вадим Соколов та співробітник ФСБ Красіков – це одна й та ж особа.

Судовий процес над Красіковим триває в межах суворих заходів безпеки з жовтня 2020 року. Коли буде оголошено вирок, поки невідомо. Видання Die Zeit припускає, що це “матиме значний вплив на німецько-російські відносини”.

Зелімхан Хангошвілі з кінця 2016 року проживав у Німеччині під іменем Торніке Хавтарашвілі через переслідування. Російська влада кваліфікувала як “чеченського терориста”. Незадовго до вбивства за ним велося стеження.

З 2000 по 2004 рік він був польовим командиром чеченських формувань, а у 2008 році брав участь у конфлікті у Південній Осетії на боці грузинських сил.

The Times та Bellingcat писали, що до замовлення вбивства Хангошвілі безпосередньо причетний голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Росія заперечує причетність своїх спецслужб до вбивства.

Джерело: Die Zeit, The Insider, Bellingcat, The Times