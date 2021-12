Генеральна прокуратура Німеччини під час засідання у Вищому суді Берліна запросили довічне ув’язнення без права дострокового звільнення для громадянина РФ Вадима Красікова (Соколова). Він звинувачується у ймовірно замовному вбивстві з боку РФ чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у серпні 2019 року у парку Берліна.

Сторона обвинувачення вважає достатньою наявність доказів того, що Красіков виконував наказ на державному рівні про вбивство.

Germany’s prosecutor indicted the killer of Zelimkhan Khangoshvili. The indictment names Vadim Krasikov as the killer and accuses the “Central Russian government” in ordering the murder. It was @Bellingcat and @the_ins_ru that spearheaded the investigation https://t.co/IvCkeXYZf5

— Ruslan Trad (@ruslantrad) June 22, 2020