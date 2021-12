Стареньких діставали з-під завалів: торнадо в США зруйнував будинок для літніх людей

Торнадо в США вщент зруйнував будинок для літніх людей. Близько 20 його мешканців та персонал опинилися під завалами.

Інцидент стався 10 грудня у місті Монетт, штат Арканзас. Наразі там оголошено надзвичайний стан.

Спочатку рятувальники повідомили про двох загиблих, однак згодом з’ясувалося, що не вижила одна людина.

Ще п’ятьох осіб, яких дістали з-під завалів будинку, госпіталізували із серйозними травмами.

На фотографіях помітно, що на місці інциденту працюють десятки рятувальників та медиків. Зазначається, що на допомогу людям прибули волонтери із навколишніх міст.

Виступаючи на місцевому телебаченні, губернатор Арканзасу Ейса Хатчінсон розповів, що перед приходом торнадо у Монетт місцеві мешканці мали лише 15-20 хвилин на захист своїх життів, помешкань та майна.

Станом на суботу торнадо в США фіксують у центральній частині країни, зокрема, у штатах Кентукі та Іллінойс. Свої співчуття постраждалим висловив президент Джо Байден.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021