Стареньких діставали з-під завалів: торнадо в США зруйнував будинок для літніх людей

Торнадо в США вщент зруйнував будинок для літніх людей. Близько 20 його мешканців та персонал опинилися під завалами.

Інцидент стався 10 грудня у місті Монетт, штат Арканзас. Наразі там оголошено надзвичайний стан.

The scene this morning at Monette Manor Nursing Home. #arwx pic.twitter.com/2XFv3Q1EI9 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

Спочатку рятувальники повідомили про двох загиблих, однак згодом з’ясувалося, що не вижила одна людина.

Ще п’ятьох осіб, яких дістали з-під завалів будинку, госпіталізували із серйозними травмами.

На фотографіях помітно, що на місці інциденту працюють десятки рятувальників та медиків. Зазначається, що на допомогу людям прибули волонтери із навколишніх міст.

Just a heartbreaking scene at Monette Manor Nursing Home. Prayers that somehow everyone is ok. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

Виступаючи на місцевому телебаченні, губернатор Арканзасу Ейса Хатчінсон розповів, що перед приходом торнадо у Монетт місцеві мешканці мали лише 15-20 хвилин на захист своїх життів, помешкань та майна.

Станом на суботу торнадо в США фіксують у центральній частині країни, зокрема, у штатах Кентукі та Іллінойс. Свої співчуття постраждалим висловив президент Джо Байден.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue. — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

– Сьогодні вранці мене поінформували про руйнівні торнадо в центральній частині США. Втратити кохану людину під час такого шторму – це неймовірна трагедія, – написав він на своїй сторінці у Twitter.

Він запевнив, що разом із губернаторами працюватиме над забезпеченням постраждалих усім необхідним. Найближчими днями буде проведено повну оцінку збитків від негоди.

Джерело: Kait8