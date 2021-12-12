Попросив політичного притулку: американець-учасник штурму Капітолію втік зі США до Білорусі

Американський громадянин, житель Каліфорнії, Еван Нойман, якого звинувачують в участі у заворушеннях та нападі на поліцію 6 січня біля Капітолію, втік зі США до Білорусі, де попросив політичного притулку.

49-річному Нойману 10 грудня висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто ще у березні.

Він втік зі Сполучених Штатів 16 лютого і в даний час прокуратура США округу Колумбія вважає, що перебуває у Білорусі.

У своїй заяви прокурори повідомили, що обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолію.

Він знаходився перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі.

– Я готовий померти, а ви? – крикнув тоді Нойман та кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран.

У листопаді Ноймана показали по державному білоруському телебаченні у програмі Гудбай, Америка. Судячи з відео, американець перебуває у Мінську. У програмі його участь презентували, як “представника іншої Америки”.

Нойман сказав, що просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, не є країною закону і порядку.

У червні цього року у Вашингтоні суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. Тоді до трьох років умовно засудили 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд.