У Вашингтоні (США) суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. До трьох років умовно засудили 49-річну жительку штату Індіана Анну Морган-Ллойд.

Крім того, вона повинна виплатити штраф у розмірі $500 і відпрацювати 40 годин на громадських засадах. За інформацією правоохоронців, Морган-Ллойд пробула всередині будівлі Капітолію близько 10 хвилин.

На рішення суду позитивно вплинуло те, що вона не псувала майно і не вчиняла насильство. Після штурму Капітолію жінка писала в соціальних мережах, що пишається бути частиною подій, що відбувалися того дня.

Але в суді Морган-Ллойд визнала свою провину, зазначивши, що пішла до Капітолію, щоб мирно підтримати тодішнього президента Трампа. Зараз їй соромно, що це перетворилося на варварську демонстрацію насильства.

6 січня 2021 року прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолію, де засідає Конгрес, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, перемогу на яких здобув Джо Байден.

Внаслідок сутичок загинули п’ятеро людей, зокрема поліцейський. Через штурм Капітолію висунули обвинувачення понад 430 особам.