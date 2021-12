Незабаром ще дві країни стануть членами Євросоюзу – ЗМІ

До складу Європейського Союзу найближчим часом можуть увійти Албанія та Північна Македонія.

Про це 14 грудня на своїй сторінці у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

white smoke! we have EU enlargement conclusions – unlike last year! #NorthMacedonia #Albania

