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Незабаром ще дві країни стануть членами Євросоюзу – ЗМІ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Незабаром ще дві країни стануть членами Євросоюзу – ЗМІ

До складу Європейського Союзу найближчим часом можуть увійти Албанія та Північна Македонія.

Про це 14 грудня на своїй сторінці у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Білий дим! У нас є висновки про розширення ЄС – на відміну від минулого року! Північна Македонія та Албанія, – зауважив журналіст.

Станом на вечір 14 грудня жодної офіційної інформації на ресурсах ЄС не з’явилося.

Восени цього року колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Албанія та Північна Македонія виконали всі умови для початку переговорів щодо членства в ЄС. Єдиною країною, яка виступила проти, наклавши вето, стала Болгарія.

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Фото: Depositphotos

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