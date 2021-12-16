Сенат США ухвалив оборонний бюджет з $300 млн підтримки для України

Сенат США ухвалив законопроект про політику та бюджет у сфері оборони. Згідно з ним, Америка виділить Україні допомогу на суму $300 млн.

Загалом на оборонні потреби Америка спрямує понад $768 млрд. У законопроекті зазначені положення про підтримку України та стримування агресії Російської Федерації.

У середу, 15 грудня, відбулося голосування у верхній палаті Конгресу США. Загалом 89 представників Сенату віддали свої голоси, 10 законодавців не підтримали законопроект.

На потреби Пентагону передбачено $740 млрд, а решту грошей виділять на програми для підтримки оборонної політики США за кордоном.

Згідно з документом, у 2022 США виділять Україні $300 млн матеріальної допомоги для сфери оборони. Проте у законопроекті немає поправок щодо запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2, які схвалила Палата представників США.

Америка витратить $4 млрд на Європейську ініціативу стримування, яка має намір протидіяти агресії Росії. Водночас документ обмежує співпрацю США та РФ у військовій сфері – заборонено підтримувати будь-яку діяльність, яка визнаватиме український Крим частиною іншої держави.