Сенат Сполучених Штатів Америки уклав угоду про підтвердження близько трьох десятків кандидатів на керівні посади та послів Держдепартаменту, що передбачає ухвалення санкцій проти російського газопроводу Північний потік-2.

За даними іноземних ЗМІ, голосування має відбутися вже у 2022 році – орієнтовно до 14 січня.

Американський сенатор Тед Круз гальмував затвердження кандидатур на зазначені посади через рішення адміністрації президента США Джо Байдена скасувати санкції проти проекту РФ.

Він погодився зняти обмеження з 32 людей, якщо Сенат США на початку 2022 року проголосує за санкції проти Північного потоку-2. Раніше уряд вирішив не запроваджувати обмеження для збереження відносин з Німеччиною.

Північний потік-2

Нещодавно другу нитку російського проекту Північний потік-2 почали заповнювати газом. У компанії повідомили, що процедура відбуватиметься аналогічно з попередньою, під час якої заповнили першу нитку газопроводу.

Офіційний представник Міністерства економіки Німеччини Сюзанне Унгард наголосила, що відомство не розраховує на запуск російського проекту Північний потік-2 у січні 2022 року.

Джерело: Politico