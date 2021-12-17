17 грудня розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу Північний потік-2.

– Аналогічно процедурі, проведеної за першою ниткою, друга нитка поступово наповнюватиметься газом, щоб досягти необхідного рівня обсягу і тиску. Раніше другою ниткою були успішно завершені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, – повідомили в компанії Nord Stream-2.

Тим часом офіційний представник Мінекономіки Німеччини Сюзанне Унград зазначила, що у відомстві не розраховують на запуск Північного потоку-2 в січні 2022 року.

– Газ піде газопроводом тоді, коли буде завершено процес сертифікації, – сказала вона.

Про заповнення технічним газом першої нитки Північного потоку-2 стало відомо 18 жовтня.

За тиждень у Держдепартаменті США зазначили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.

У жовтні Україна спрямувала німецькому регулятору свої заявки на участь у сертифікації компанії-оператора газопроводу – Nord Stream-2 AG. Заявки подали НАК Нафтогаз України та Оператор ГТС України. Якщо Берлін їх прийме, це зобов’яже враховувати позицію Києва під час процедури сертифікації.

“Наполегливий заклик” до того, щоб трубопровід Північний потік-2 не вводився в експлуатацію незалежно від того, чи відповідає він положенням газової директиви ЄС, зафіксований у резолюції Європарламенту 16 грудня.

Джерело: Nord Stream-2