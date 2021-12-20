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У Малайзії через повінь евакуювали понад 21 тис. людей

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Повінь

У Малайзії через сильні повені, що зумовили потужні дощі, евакуювали вже понад 21 тис. людей.

Долати наслідки негоди 66 тис. представникам спецслужб допомагають добровольці.

Нині через повінь закрита низка автомагістралей та головних доріг у восьми районах штату Селангора, а також поблизу міжнародного аеропорту Куала-Лумпур.

Станом на ранок кількість постраждалих сімей у штаті Перак зросла із 63 до 242.

Місцеві служби повідомляють, рівень води у двох головних річках штату після сильного дощу, який безперестанку йшов кілька днів поспіль, залишається на небезпечному рівні.

Натомість дещо покращилася ситуація в столиці штату Келантан Кота-Бару. Кількість евакуйованих 20 грудня скоротилася до 3 659 проти 4 324 19 грудня.

Тим часом начальник поліції Келантану Датук Шафієн Мамат закликає батьків не дозволяти своїм дітям гратися в повені.

За його словами, поки що поліція ще не отримала жодних повідомлень про утоплення чи будь-які інші інциденти, пов’язані з повінню, але батькам потрібно приділяти більше уваги своїм дітям.

Джерело: New Straits Times

Фото: Dreamstime

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