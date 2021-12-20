У Малайзії через сильні повені, що зумовили потужні дощі, евакуювали вже понад 21 тис. людей.

Долати наслідки негоди 66 тис. представникам спецслужб допомагають добровольці.

Нині через повінь закрита низка автомагістралей та головних доріг у восьми районах штату Селангора, а також поблизу міжнародного аеропорту Куала-Лумпур.

Станом на ранок кількість постраждалих сімей у штаті Перак зросла із 63 до 242.

Місцеві служби повідомляють, рівень води у двох головних річках штату після сильного дощу, який безперестанку йшов кілька днів поспіль, залишається на небезпечному рівні.

Flooding in Malaysia currently is absolutely disturbing… it’s just bad event after bad event for Malaysia. Hoping that things don’t get much worse than this but it’s shocking and sad. pic.twitter.com/I33W41xebc — PROVIDENCE (@mnolololo) December 19, 2021

Натомість дещо покращилася ситуація в столиці штату Келантан Кота-Бару. Кількість евакуйованих 20 грудня скоротилася до 3 659 проти 4 324 19 грудня.

Saya turut bersama membantu membersihkan kediaman Muhammad Firdaus Jaafar. Semoga bantuan tidak seberapa ini dapat meringankan beban Muhammad Firdaus. pic.twitter.com/e6V8z5Y8Ei — Mohamed Azmin Ali ???????? (@AzminAli) December 19, 2021

Тим часом начальник поліції Келантану Датук Шафієн Мамат закликає батьків не дозволяти своїм дітям гратися в повені.

За його словами, поки що поліція ще не отримала жодних повідомлень про утоплення чи будь-які інші інциденти, пов’язані з повінню, але батькам потрібно приділяти більше уваги своїм дітям.

Джерело: New Straits Times