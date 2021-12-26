В Лівії на узбережжі виявили тіла 28 мігрантів

Тіла 28 мігрантів виявили на західному узбережжі Лівії після того, як їхній човен затонув.

— Високий ступінь розкладання тіл свідчить про те, що корабельна аварія сталася кілька днів тому, — сказав представник безпеки, додавши, що кількість жертв може зрости.

Команди лівійського Червоного Півмісяця знайшли також трьох мігрантів, які вижили у двох різних місцях на пляжах Аль-Алоус, приблизно в 90 км від Тріполі. Їм надали медичну допомогу.

За даними видання, сотні мігрантів намагаються вибратися з охопленої конфліктами та беззаконням Лівії та дістатися Європи. Мігранти часто використовують для переправлення непридатні для плавання судна, які часто тонуть.

У Міжнародній організації з міграції (МОМ) повідомили, остання трагедія сталася лише через кілька днів після того, як 160 мігрантів загинули протягом тижня в подібних інцидентах, внаслідок чого загальна кількість загиблих цього року досягла 1,5 тис. осіб.

За інформацією МОМ, понад 30 тис. мігрантів перехопили за цей же період та повернули до Лівії.

Європейський Союз тісно співпрацює з лівійською береговою охороною, щоб скоротити кількість мігрантів, які прибувають на європейські береги.

Джерело: Al Arabiya