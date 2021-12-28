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У Німеччині жінка укусила власницю собаки, яка вдарила свого домашнього улюбленця

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Німеччині жінка укусила власницю собаки, яка вдарила свого домашнього улюбленця

У східному регіоні Німеччини сталася бійка між двома власницями собак. Жінка вкусила іншу громадянку за те, що вона вдарила свого домашнього улюбленця.

За даними іноземних ЗМІ, 27-річна місцева жителька побачила, як інша 51-річна жінка б’є власного пса. Громадянка не стерпіла знущання з тварини та вирішила втрутитися.

Сварка продовжилася тим, що одна жінка вкусила іншу. У цей час собаки спокійно спостерігали за тим, що відбувається на вулиці, повідомили працівники поліції.

Згодом двоє власниць домашніх улюбленців вдарили одна одну. 51-річна жінка впала та впилася зубами у ногу 27-річної громадянки.

ЗМІ повідомили, що обидві жінки дістали травми унаслідок бійки. Тепер громадянки мають постати перед судом за звинуваченнями у завданні тілесних ушкоджень.

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Джерело: Deutsche Welle

Фото: Pexels

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