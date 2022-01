З швидким поширенням нового штаму коронавірусу Омікрон багато міст по всьому світу обмежили або зовсім відмовилися від святкування Нового року.

У Нью-Йорку, наприклад, традиційне святкування на Таймс-сквер змогло відвідати значно менше людей, ніж зазвичай. І кожен повинен був носити маску.

Як же країни світу зустріли новий 2022 рік:

Лондон

Феєрверки та світлові шоу осяяли нічне небо в Лондоні.

Гуляння на Трафальгарській площі скасували, як і більшість святкувань по всій Великій Британії.

NYE in London. What a show. #HappyNewYear pic.twitter.com/8icS75lyL0 — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) January 1, 2022

Австралія

Сідней спалахнув феєрверками рівно опівночі. Шість тонн салютів влаштували захопливу феєрію над Сіднейським оперним театром та мостом Харбор-Брідж.

Fireworks are seen over Sydney Harbour during New Year’s Eve celebrations in Sydney, Australia.

#NYE2021, Happy New Year! pic.twitter.com/CBmdzRIeLY — Derek Momodu (@DelMody) December 31, 2021

На святкуванні було менше глядачів, ніж зазвичай, і більшість оглядових майданчиків було закрито.

Північна Корея

Сотні людей зібралися в столиці Північної Кореї Пхеньяні, щоб побачити феєрверк.

Китай

На материковому Китаї уряд Шанхаю скасував заходи, зокрема щорічне світлове шоу на річці Хуанпу в центрі міста, яке зазвичай приваблює сотні тисяч глядачів. Проте це не завадило людям гуляти вулицями.

New Year’s Eve party in Shanghai.???????????? pic.twitter.com/d7lC7Ja8xm — Sharing travel (@MyChinaTrip) January 1, 2022

У місті Ухань у небо запустили тисячі яскравих повітряних кульок.

Гонконг зустрів 2022 масштабним феєрверком. Близько 3 000 людей відвідали новорічний концерт за участю місцевих знаменитостей, зокрема бойз-бенду Mirror.

Таїланд

У Бангкоку феєрверк можна було спостерігати над річкою Чао Прайя, а подальші святкування відбулися в Пхукеті, Паттайї та Ко Пангані.

Новорічні молитви, які зазвичай проводяться у буддійських храмах по всій країні, цього року проводились онлайн.

Fireworks display during New Year’s eve celebration in Bangkok, Thailand. ???? Linda Khoo / BERNAMA pic.twitter.com/VJ3oPRAoow — BERNAMA (@bernamadotcom) December 31, 2021

Об’єднані Арабські Емірати

Жителі та гості в Дубаї могли насолоджуватися масштабним та яскравим феєрверком на найвищому у світі хмарочосі Бурдж-Халіфа.

Last night, New Year’s Eve, which was published from 2021 to 2022, was published. Burj Khalifa Dubai pic.twitter.com/Jq9M7gDopS — waleed shaker arab (@arab_valed) December 31, 2021

Греція

Раніше цього тижня Греція запровадила нові обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу, змусивши бари, нічні клуби та ресторани закритися опівночі.

Проте напередодні Нового року зробили виняток, коли закладам дозволили залишатися відкритими до 2-ї ночі.

Іспанія

Люди зібралися на площі Пуерта-дель-Соль у Мадриді, щоб зустріти Новий рік.

Напередодні у країні зафіксували зростання випадків коронавірусу.

????LIVE | Feliz año nuevo España! Madrid does its best to party amid scaled-down New Year celebrations.#HappyNewYearhttps://t.co/u38bcCUqjj https://t.co/v0lVV7bzOV — euronews (@euronews) December 31, 2021

Франція

Парижани зустрічали новий рік на Єлисейських полях. А опівночі Ейфелева вежа спалахнула яскравим феєрверком.

New Year’s Eve fireworks above the Eiffel Tower in Paris, France…

Photo by: Hôtel de Crillon pic.twitter.com/4V1wtwMdaX — René Champion (@ReneChampion1) January 1, 2022

Кенія

Опівночі барвистий феєрверк висвітлив небо над 33-поверховим офісним комплексом Old Mutual Tower у столиці Найробі.