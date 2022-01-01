Щонайменше 12 людей загинули під час тисняви ​​в одному з храмів в індійському штаті Джамму та Кашмір. Паломники відвідували святиню Мата Вайшно Деві.

Інцидент стався близько третьої ночі за місцевим часом. Повідомляється, що у храмі розгорілася суперечка, люди стали штовхати один одного, а потім виникла тиснява. 14 людей отримали поранення та травми, їх госпіталізували.

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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав, що він засмучений загибеллю людей.

В уряді побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки храм був неймовірно переповнений людьми, які там зібралися відсвяткувати Новий рік.

Святиня, розташована неподалік міста Катра, є однією з найшанованіших місць паломництва в Індії. Через пандемію кількість відвідувачів обмежили приблизно до 25 000 людей.

За фактом події розпочато розслідування.

Тиснява на похороні президента

У Танзанії на похороні президента Дожонома Магуфулі утворилася величезна тиснява, внаслідок якої 45 людей загинули, ще 37 отримали травми.

Люди намагалися потрапити на стадіон, де лежало тіло глави держави.