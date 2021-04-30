В Ізраїлі під час свята у тисняві загинули кілька десятків людей – ФОТО

На горі Мерон у Ізраїлі під час святкування Лаг ба-Омер загинуло щонайменше 44 людини внаслідок тисняви.

Спочатку повідомлялося, що люди померли і травмувалися через те, що на них впала трибуна, але за словами свідків, на сходах утворився величезний затор з людей, які давили інших.

Інцидент стався близько 01.00 години ночі. Поранених нарахували вже 150, деяким з них знадобиться реанімація.











В Ізраїлі під час свята у тисняві загинули кілька десятків людей / 3 фотографии

Поліція заявила, що святкування завершено і протягом усієї доби здійснюватиметься евакуація людей з гори Мерон.

– Важка катастрофа на горі Мерон. Ми всі молимося про зцілення поранених. Я хочу посилити рятувальні сили, що діють там, – відреагував на катастрофу прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Тиснява на похороні президента

У Танзанії на похороні президента Дожонома Магуфулі утворилася величезна тиснява, внаслідок якої 45 людей загинули, ще 37 отримали травми.

Люди намагалися потрапити на стадіон, де лежало тіло глави держави, через неофіційні входи.

Джерело: Israel Hayom

Фото: Israel Hayom