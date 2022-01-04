Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували

3 січня президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні. Найвірогідніше, йому доведеться робити операцію.

Сумною звісткою на своїй сторінці у Twitter поділився сам президент. До лікарні в Сан-Паулу його доправили із сильними болями у животі, викликаними закупоркою кишечника.

38-й президент Бразилії також опублікував свою фотографію з лікарняної палати. На світлині він лежить на ліжку та ледве посміхається із піднятим пальцем вгору.

– Мене стало погано після недільного обіду. Коли мене госпіталізували, медики поставили мені назогастральний зонд, – поділився Жаїр Болсонару.

Він також додав, що ймовірна операція стосуватиметься внутрішньої непрохідності у черевній порожнині.

Востаннє 66-річному Жаїру Болсонару потрібна була госпіталізація в липні минулого року. Тоді протягом чотирьох днів його лікували від кишкової непрохідності, яка призвела до постійної гикавки.

Медики підтвердили, що це стало одним із наслідків нападу ножем, який президент Бразилії пережив у 2018 році. Жаїр Болсонару вижив і восени того ж року переміг на виборах президента.