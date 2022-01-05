протести в Казахстані

У деяких містах Казахстану протести переросли у зіткнення із силовиками, зокрема у Кизилорді, Астані, Атирау.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кызылорда / ???????????????????????????????????? (@kyzylordatoday)

ЗМІ повідомляють, що людей, які виходять на протести в різних містах країни, затримують. Серія затримань прокотилася Алмати, Шимкенті та Нур-Султаном у вівторок, 4 січня.

Кількість заарештованих йде на сотні, однак казахстанське МВС та місцеві департаменти поліції не дають коментарів.

В Алмати силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати та сльозогінний газ.

В Алматы полетели светошумовые гранаты!!! pic.twitter.com/C8YP3qGltL — ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) January 4, 2022

У мережі також з’явилися кадри з Алмати, на яких поліцейські автівки охоплені вогнем. Очевидці повідомляють, що одна з машин вибухнула після того, як її розбили мітингувальники.

Горящие полицейские машины в Алматы. Онлайн The Insider: https://t.co/txQAoKW5yk pic.twitter.com/L4GvpEF6xc — The Insider (@the_ins_ru) January 4, 2022

Зіткнення з поліцією також відбулися в Атирау, де протестувальникам вдалося прорватися до центральної площі.

Мітингувальники на багатьох опублікованих відеокадрах скандують Шал, кет! (Діду, йди!). Це гасло також лунає на багатьох протестних акціях, учасники яких виступають із вимогою відставки колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.

Тем временем в Казахстане казахи дают отпор силовикам, окружают административные здания, протестуют и скандируют “Шал, кет!” (Старик, уходи!). pic.twitter.com/WzMIYHUphU — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

Кореспонденти Медіазони повідомляють, що у Казахстані без допомоги VPN не працюють месенджери Telegram, WhatsApp та Signal.

Протести у Казахстані тривають з 1 січня 2022 року. Причиною стало підвищення з початку року цін на скраплений нафтовий газ – з 60 до 120 тенге за літр. Тобто пальне подорожчало вдвічі.

Джерело: Mediazona