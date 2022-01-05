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Протести у Казахстані переросли у зіткнення із силовиками – сотні затриманих

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
протести в Казахстані

У деяких містах Казахстану протести переросли у зіткнення із силовиками, зокрема у Кизилорді, Астані, Атирау.

 

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Публикация от Кызылорда / ???????????????????????????????????? (@kyzylordatoday)

ЗМІ повідомляють, що людей, які виходять на протести в різних містах країни, затримують. Серія затримань прокотилася Алмати, Шимкенті та Нур-Султаном у вівторок, 4 січня.

Кількість заарештованих йде на сотні, однак казахстанське МВС та місцеві департаменти поліції не дають коментарів.

В Алмати силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У мережі також з’явилися кадри з Алмати, на яких поліцейські автівки охоплені вогнем. Очевидці повідомляють, що одна з машин вибухнула після того, як її розбили мітингувальники.

Зіткнення з поліцією також відбулися в Атирау, де протестувальникам вдалося прорватися до центральної площі.

Мітингувальники на багатьох опублікованих відеокадрах скандують Шал, кет! (Діду, йди!). Це гасло також лунає на багатьох протестних акціях, учасники яких виступають із вимогою відставки колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з політики.

Кореспонденти Медіазони повідомляють, що у Казахстані без допомоги VPN не працюють месенджери Telegram, WhatsApp та Signal.

Протести у Казахстані тривають з 1 січня 2022 року. Причиною стало підвищення з початку року цін на скраплений нафтовий газ – з 60 до 120 тенге за літр. Тобто пальне подорожчало вдвічі.

Джерело: Mediazona

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