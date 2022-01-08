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Стало відомо, коли відновить роботу аеропорт Алмати

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Аеропорт Алмати

Міжнародний аеропорт Алмати не працюватиме як мінімум до 10 січня.

Про це повідомила прес-служба аеропорту за підсумками масових заворушень, які спалахнули по всьому Казахстану.

Уточнюється, що аеропорт буде закрито щонайменше до півночі, 9 січня, з можливістю продовження відповідних заходів.

Раніше протестувальники в Казахстані захопили аеропорт, внаслідок чого було скасовано міжнародні та внутрішні рейси. 7 січня силовикам разом із російськими військовими вдалося відбити його.

Крім того, їм вдалося взяти під контроль аеропорт Нур-Султану, який 8 січня працював у штатному режимі.

За даними міністерства закордонних справ України, всі громадяни, які застрягли під час заворушень у Казахстані, перебувають у безпеці та постійно контактують з українськими дипломатами.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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