МЗС України вимагає спростування заяви міністра економіки Словаччини про Крим

Міністерство закордонних справ вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV. Відомство засудило слова Ріхарда Суліка про те, що Росія начебто “не поверне Крим Україні”.

– Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності у приналежності Криму та розумінні накладених на Російську Федерацію санкцій, – переконаний речник МЗС України.

На його думку, відповідні заяви заохочують Росію до подальшої агресії проти України та інших держав світу.

– Розмови про повернення до business as usual (як зазвичай, – Ред.) з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії, – вважає він.

Ніколенко наголосив, що заява міністра економіки Словаччини відрізняється від офіційної позиції країни. МЗС України вимагає публічне спростування коментаря, який підриває суверенітет нашої держави.

– Коментарі словацького посадовця дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України. Вимагаємо публічного спростування міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин.

Напередодні в інтерв’ю іноземному ЗМУ міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік сказав, що начебто “РФ не поверне Крим”, а запроваджені санкції проти Росії “завдають шкоди економіці Словаччини”.

Російська агресія

У 2014 році невідомі озброєні люди захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та інші стратегічні місця у східних областях України.

РФ спочатку заперечувала, що озброєні люди – це військові російської армії. Однак згодом президент Росії Володимир Путін визнав, що це були представники армії РФ.

Низка країн та організацій (зокрема, США, Канада, Німеччина, НАТО та Європейський Союз) не визнають незаконний референдум, після якого Росія почала називати Крим начебто “частиною своєю території”.

Міжнародні організації та держави вважають окупацію та анексію Криму незаконними, засудивши агресивні дії Росії.