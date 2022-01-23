Папа Римський запропонував провести День молитви за мир в Україні

Папа Римський Франциск висловив пропозицію провести День молитви за мир через ситуацію біля кордонів України. Він закликав зробити це у середу, 26 січня.

Про це Папа Римський повідомив під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Римі. На його думку, зростає напруженість на тлі можливого нападу Росії, який може поставити під питання безпеку Європи.

– З великим занепокоєнням стежу за зростанням напруженості, яке загрожує завдати нового удару світу та Україні, поставити під питання безпеку Європи. Я пропоную 26 січня провести День молитви за мир, – заявив він.

Російська агресія

Вже близько восьми років триває війна на Донбасі через агресію Російської Федерації. Американська розвідка повідомила, що Росія почала активно нарощувати армію біля кордонів України восени 2021 року.

З огляду на збільшення кількості військових та озброєння, країни Заходу вважають, що Росія готує новий масштабний напад на Україну. Президент Володимир Зеленський переконаний, що українці захищатимуть свою державу та боротимуться за свободу до останнього.