Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс попередила Російську Федерацію, що Україна захищатиме свою територію у разі нападу.

Вона зазначила, що Україна готова чинити опір, якщо Москва вирішить застосувати збройну агресію. На думку Трасс, Кремль отримає війну, порівняну з кампаніями в Афганістані або Чечні.

– Якщо доведеться, українці битимуться, щоб захистити свою країну. Вторгнення засмокче у жахливе болото, яке ми знаємо за радянською війною в Афганістані або конфлікті у Чечні, – переконана вона.

На думку очільниці МЗС Британії, Кремль не вивчив уроки історії. Україна – горда країна з тривалою історією, яка неодноразово стикалася з вторгненнями та пережила страшний Голодомор.

Елізабет Трасс висловила думку, що президент Російської Федерації мріє відновити Радянський Союз.

Підтримка Британії

Велика Британія виділила для України військовослужбовців та близько 2 тис. одиниць озброєння. Очільник Міністерства оборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Сполучене Королівство може передати Україні додаткову зброю.

Низка представників уряду Великої Британії висловлювали цілковиту підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Джерело: Уряд Великої Британії