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Українці битимуться, щоб захиститися: Британія попередила Росію про наслідки у разі нападу

Юля Захарченко редакторка стрічки
Українці битимуться, щоб захиститися: Британія попередила Росію про наслідки у разі нападу

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс попередила Російську Федерацію, що Україна захищатиме свою територію у разі нападу.

Вона зазначила, що Україна готова чинити опір, якщо Москва вирішить застосувати збройну агресію. На думку Трасс, Кремль отримає війну, порівняну з кампаніями в Афганістані або Чечні.

– Якщо доведеться, українці битимуться, щоб захистити свою країну. Вторгнення засмокче у жахливе болото, яке ми знаємо за радянською війною в Афганістані або конфлікті у Чечні, – переконана вона.

На думку очільниці МЗС Британії, Кремль не вивчив уроки історії. Україна – горда країна з тривалою історією, яка неодноразово стикалася з вторгненнями та пережила страшний Голодомор.

Елізабет Трасс висловила думку, що президент Російської Федерації мріє відновити Радянський Союз.

Підтримка Британії

Велика Британія виділила для України військовослужбовців та близько 2 тис. одиниць озброєння. Очільник Міністерства оборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Сполучене Королівство може передати Україні додаткову зброю.

Низка представників уряду Великої Британії висловлювали цілковиту підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

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Джерело: Уряд Великої Британії

Фото: Getty Images

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