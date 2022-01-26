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Замість Мінська: Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення засідань ТКГ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Замість Мінська: Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення засідань ТКГ

Туреччина офіційно запропонувала місто Стамбул для проведення засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це ввечері 26 січня заявив спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні і ТКГ Мікко Кінунен.

– За це (рішення – Ред.) я висловлюю свою вдячність Туреччині. Я поінформував учасників дискусій про можливість повернутися до особистих зустрічей. Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших дискусій, – заявив посол.

Зазначимо, що ініціатива щодо перенесення переговорів до Туреччини належить саме Мікко Кінунену.

З початку пандемії усі засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбувалися в онлайн-режимі. До цього майданчиком для засідань була столиця Білорусі – Мінськ.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Depositphotos

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