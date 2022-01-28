Міністерство оборони США готує чергові пакети воєнної допомоги Україні.

Як заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час бесіди з журналістами, цей вид допомоги надаватиметься Києву на регулярній основі.

На запитання, чому в такий важливий для України період американське оборонне відомство не постачає українським Збройним силам системи протиповітряної оборони (ППО) чи зенітні ракети, які могли б впоратися з російськими ВПС, Джон Кірбі відповів, що постачання зброї в Україну відбувається на регулярній основі.

– Нещодавно – минулого місяця або близько того – туди (в Україну – Ред.) приїжджала група з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони. І вони провели докладні бесіди зі своїми українськими колегами з приводу цих можливостей. Цей процес регулярно повторюється, він триває. Ми вже відправили понад три партії, будуть й інші, – сказав представник Пентагону.

Він додав, що не може назвати конкретної інформації про те, які саме системи буде поставлено в Україну.

– Ми знаходимося в постійному контакті з ними щодо їхніх потреб та можливостей. І я думаю, що ці розмови продовжаться, – додав Джон Кірбі.

Прессекретар міноборони США також відмовився називати конкретні терміни постачання зброї, але уточнив, що це відбудеться за короткий термін.

– В рамках останнього пакета ми вже надіслали Україні три посилки. Будуть й інші, і я підозрюю, що найближчим часом. І ми спеціально не деталізуємо кожен предмет, який входить у ці поставки. Я думаю, ви розумієте, чому ми хотіли б бути обережними у публічному просторі щодо тих можливостей, які були надані Україні. З огляду на розмір та масштаб, а також можливості, які спрямовані проти них з іншого боку їхнього кордону, – сказав Джон Кірбі.

Військова допомога Україні з боку країн Заходу

У ніч на 25 січня до Києва прибула третя партія американського пакета військової допомоги, яке призначалося для допомоги ЗС України для відбиття потенційної російської агресії.

Раніше американське видання Politico повідомило, що держдепартамент США дозволив трьом союзникам по НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії відправити в Україну протитанкові ракети та іншу американську зброю.

Після цього офіційний Таллінн повідомив, що постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Також в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Лондон передав ЗСУ протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі серед свого класу.

Днями офіційна Прага також заявила, що готова надати Києву військову техніку та військовослужбовців.

Джерело: Пентагон