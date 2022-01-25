Не лише зброю, але й військових: Чехія готова посилити допомогу Україні

Чехія готова надати допомогу Україні не лише зброєю, а й військовими. Про це повідомила нова міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Надання допомоги відбудеться за умови, якщо Київ сам офіційно попросить цієї підтримки.

– Чехія – друг України, і ми не залишимо українців наодинці, – заявила Яна Чернохова.

Раніше офіційна Прага повідомила, що готова надати Києву військову техніку, але Україна має самостійно визначити, що саме їй потрібно.

Тоді очільник міноборони країни зазначила, що про постачання зброї чи боєприпасів не можна говорити, доки це не буде узгоджено з країнами Вишеградської четвірки або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

Військова допомога Україні з боку країн заходу

Днями американське видання Politico повідомило, що державний департамент США дозволив трьом союзникам по НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва.

Після цього офіційний Таллінн повідомив, що постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Напередодні в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Лондон передав ЗСУ протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.