Сигнал Кремлю: Британія хоче подвоїти чисельність своїх військ у Східній Європі

Велика Британія планує посилити свою військову присутність у Східній Європі на фоні загострення ситуації довкола України та скупчення російських військ поблизу українських кордонів.

Про це поінформував прем’єр Британії Борис Джонсон. Він зазначив, що Лондон може ухвалити таке рішення через зростаючу “ворожість Росії” щодо України.

Так, Велика Британія розглядає можливість подвоїти кількість своїх військ у Східній Європі. З такою пропозицією Лондон планує звернутися до НАТО.

За словами Джонсона, можливе посилення військ надішле “чіткий сигнал Кремлю”. Політик додав, що Британія не терпітиме дестабілізуючих дій Росії завжди підтримуватиме союзників по НАТО.

– Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня з метою забезпечення для наших союзників по НАТО підтримку на суходолі, на морі та в повітрі… Цей пакет заходів стане чітким сигналом Кремлю: ми не потерпимо його дестабілізуючих дій і завжди підтримуватимемо наших союзників по НАТО перед лицем ворожості Росії, – наголосив Джонсон.

Він додав, що вторгнення російських військ в Україну стане трагедією для всієї Європи.

– Якщо президент Путін обере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи. Україна повинна бути вільною у виборі свого майбутнього, – зазначив Джонсон.

Як зазначають ЗМІ із посиланням на офіс прем’єра Британії, Лондон розглядає можливість удвічі наростити кількість британських солдатів у регіоні (в скандинавських країнах та країнах Балтії, які є членами НАТО), а також поставити Естонії зброю для самооборони.

Крім того, до Європи можуть відправити реактивні літаки, військові кораблі та військових фахівців.

Зараз Велика Британія має понад 900 військових, які базуються в Естонії, більш як сотню – в Україні в рамках навчальної місії. Водночас у Польщі дислокується ескадрон легкої кавалерії, чисельність якого становить близько 150 осіб.

Наступного тижня британські посадовці поїдуть до Брюсселя, щоб уточнити деталі своєї пропозиції.

Паралельно Джонсон доручив керівництву британського Міноборони розглянути додаткові оборонні військові варіанти дій на території Європи.

Відомо, що сам Борис Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а також проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.