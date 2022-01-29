Наступного тижня британський прем’єр Борис Джонсон відвідає Україну та проведе телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що Борис Джонсон сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля, які можуть вплинути на стримування, щоб уникнути кровопролиття у Європі.

Представник Даунінг-стріт заявив, що прем’єр-міністр ще раз скаже Володимиру Путіну про необхідність того, щоб Росія відступила від кордонів з Україною та перейшла до дипломатичних переговорів.

Раніше Джонсон попросив очільників міністерств оборони та безпеки розглянути додаткові оборонні військові варіанти у Європі. Це може включати нове розгортання сил НАТО та посилення оборони НАТО.

Тим часом очікується, що у понеділок міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оголосить про жорсткіші санкції щодо РФ, а це означає, що під удар можуть потрапити стратегічні та фінансові інтереси Росії.

Раніше американські дипломати висловили стурбованість тим, що будь-які санкції, введені проти Росії у зв’язку з потенційним конфліктом, виявляться неефективними через величезну кількість російських грошей у Лондоні, який також називають Лондонградом.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Москва передала США та НАТО ультиматуми щодо так званих гарантій безпеки. В РФ хочуть отримати гарантії, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

Росія також вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року та відмови від військової діяльності в країнах Східної Європи.