У Держдепартаменті США закликали американських громадян не їздити до Білорусі через довільне застосування законів, ризик затримання і занепокоєння щодо нарощування російських військ вздовж кордону Білорусі з Україною.

У заяві Держдепу також йдеться, що було ухвалено рішення вивезти з Білорусі сім’ї американських дипломатів.

– У зв’язку зі зростанням тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість, – зазначається у повідомленні.

23 січня 2022 року Держдепартамент також дозволив добровільний від’їзд співробітників прямого найму зі США (USDH) і розпорядився про від’їзд членів сімей (EFM) з посольства в Києві через загрозу воєнних дій Росії.

У Держдепі вважали за можливе переслідування в Білорусі, спрямоване безпосередньо на іноземців.

– З огляду на підвищену нестабільність ситуації громадянам США настійно не рекомендується їздити до Білорусі, – наголошується в повідомленні.

Громадянам США рекомендується уникати масових демонстрацій та регулярно моніторити можливі плани виїзду у разі надзвичайної ситуації.

Джерело: Держдеп США