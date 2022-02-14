Країни G7 готові запровадити санкції проти РФ у разі ескалації на кордоні України

Санкції проти Росії стануть швидкою та скоординованою відповіддю країн G7 у разі ескалації ситуації навколо України.

Міністри фінансів країн клубу Великої сімки виступили з відповідною спільною заявою.

– Ми готові разом запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масивні та негайні наслідки для російської економіки, – йдеться у повідомленні G7.

Вони попереджають Москву про те, що подальша воєнна агресія проти України буде зустрінута “швидкою, скоординованою і потужною відповіддю”.

Країни G7 стежать за ситуацією і готові скоординовано надати економічну та фінансову підтримку Україні.

З подібною заявою виступили міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) 12 грудня 2021 року за підсумками зустрічі в Ліверпулі (Велика Британія).

Глави МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель обговорювали ситуацію на кордонах України, а в спільній заяві засудили нарощування військових сил Росії та агресивну риторику Москви щодо Києва.