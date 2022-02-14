Очікуємо від РФ ознак деескалації: Шольц перед вильотом в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 14 лютого прибуде в Україну з офіційним візитом, заявив, що очікує з боку Росії ознак деескалації.
– Ми терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно погоджуюся з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже серйозну загрозу миру в Європі, – написав німецький політик у Twitter перед вильотом до Києва.
Шольц зазначив, що сьогодні він у Києві, а завтра у Москві продовжить переговори щодо ситуації на українському кордоні.
– У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність та підтримку Україні, – додав канцлер Німеччини.
14 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.
У Маріїнському палаці орієнтовно о 14.20 Зеленський та Шольц проведуть брифінг за результатами переговорів.
Фото: Olaf Scholz