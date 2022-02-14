У Польщі заявили, що не збираються евакуйовувати своїх дипломатів

У Польщі заявили, що поки не збираються евакуйовувати з України своїх дипломатів. За словами речника польського уряду Пьотра Мюллера, в Україні багато поляків, тому дипломатичні представництва в цій країні відіграють “дуже важливу роль”.

— Поки що рішення про евакуацію польських дипломатів з України не ухвалено, це станеться лише тоді, коли це буде необхідно. Польські громадяни? Якщо хтось хоче виїхати з України, це особисте рішення. Варто також пам’ятати, що в Україні проживає багато поляків. Це не те, що вони там тимчасово перебувають, – сказав він.

Він підкреслив, що в разі повномасштабного нападу Росії на Україну “демократичне міжнародне співтовариство відповість жорсткими санкціями”. За словами Мюллера, польський уряд наразі робить все можливе, щоб не допустити найнегативніший сценарій ескалації.

— Перш за все, ми зосереджуємось на належному забезпеченні самої України, тому що безпечна Україна – це й безпечна Польща. Тому ми і багато наших союзників вирішили підтримати українську державу військовою технікою та іншими необхідними матеріалами – щоб спробувати відбити цей напад у разі можливого повномасштабного нападу з боку Росії, – додав він.

За його словами, друге питання полягає в тому, що Росії слід дати чіткий сигнал про те, що в разі нападу “все демократичне міжнародне співтовариство” відповість “дуже негативними економічними санкціями, які сильно вплинуть на Росію”.

Протягом тижнів російські війська зосереджені на кордоні з Україною. Ці дії викликають серйозне занепокоєння в західних країнах, лідери яких вважають, що існує ризик військових дій з боку країни.

Москва стверджує, що таких планів немає, вимагаючи від США і НАТО “гарантій” не розширювати Альянс і вивести свою інфраструктуру “від кордонів Росії”.

Через посилення напруженості в регіоні уряди Італії, Нідерландів, Бельгії, Швеції та Іспанії закликали залишити Україну та не здійснювати наразі свої подорожі. Подібні повідомлення вже оприлюднили уряди, зокрема США, Великої Британії, Латвії, Норвегії, Японії, Канади та Ізраїлю.

Джерело: RMF 24