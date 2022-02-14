Франція не закликає своїх громадян залишити Україну, але радить зробити запаси їжі

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен звернувся до своїх співвітчизників, котрі мешкають в Україні, щодо ситуації з безпекою.

— Очевидно, що ми постійно і на найвищому рівні стежимо за розвитком ситуації. Ми також щодня доводимо дуже точну інформацію про ситуацію до нашої паризької влади. Але на цьому етапі ми не даємо загальної рекомендації французам, які мешкають в Україні, залишити країну, – заявив посол у своєму повідомленні.

Посол порадив французам, котрі проживають в Україні, стежити за станом особистих документів. Де Понсен також зазначив, що громадянам Франції, зокрема, варто “підготувати для будь-яких практичних цілей певний запас води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак…автомобіля повний чи навіть має певний додатковий резерв”.

Водночас представник дипмісії підтвердив раніше розповсюджену рекомендацію МЗС Франції, в якій йшлося, що громадянам слід відкласти будь-які, а не лише необов’язкові поїздки в Україну з “категоричним” застереженням щодо відвідин прикордонних районів та закликом “до підвищеної пильності в усій країні”.

Де Понсен додав, що всі працівники посольства працюють, а консульський відділ продовжує приймати відвідувачів у звичайному режимі.

Росія продовжує нарощувати армію біля кордонів України. Крім того, у сусідній Білорусі тривають спільні навчання з Російською Федерацією.

12 лютого Державний департамент Америки наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливих посад. Таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Посольство Франції