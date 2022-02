Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови підтримали необхідність, як і раніше, ретельно відстежувати обстановку навколо України. Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Обидві сторони погодилися з тим, що світ повинен зберігати пильність у найближчі години та дні.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон подякував президентці фон дер Ляєн за її тісне співробітництво щодо санкцій на сьогодні, і сказав, що Велика Британія та ЄС мають продовжувати працювати з союзниками над підготовкою пакету економічних заходів, які покарають Росію, якщо вона порушить суверенітет України.

I spoke to ???????? Prime Minister @BorisJohnson on the situation surrounding Ukraine.

???????????????? are coordinating closely, along with the US and Canada, on sanctions in case of further Russian aggression. pic.twitter.com/VjxwMrQiD7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2022