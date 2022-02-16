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Голова ЄК та прем’єр Британії домовилися стежити за ситуацією навколо України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови підтримали необхідність, як і раніше, ретельно відстежувати обстановку навколо України. Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт.

Обидві сторони погодилися з тим, що світ повинен зберігати пильність у найближчі години та дні.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон подякував президентці фон дер Ляєн за її тісне співробітництво щодо санкцій на сьогодні, і сказав, що Велика Британія та ЄС мають продовжувати працювати з союзниками над підготовкою пакету економічних заходів, які покарають Росію, якщо вона порушить суверенітет України.


Борис Джонсон також зазначив, що можна зробити більше для згуртування союзників у ситуації навколо України.

Джерело: Уряд Британії

Фото: Getty Images

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