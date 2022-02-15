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Байден і Джонсон все ще сподіваються на дипломатичне вирішення української кризи

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Байден і Джонсон все ще сподіваються на дипломатичне вирішення української кризи

У ході 40-хвилинної розмови президент США Джо Байден і прем’єр Великої Британії Борис Джонсон погодилися, що дипломатичне вирішення української кризи все ще можливе, попри хор попереджень про неминучі воєнні дії з боку Росії. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Росія завжди заперечувала, що має плани вторгнення в Україну, попри те, що вздовж кордону зосереджено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. У понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що дипломатію ще не вичерпано.

Понад десяток країн закликали своїх громадян залишити Україну, а США заявили, що повітряні бомбардування можуть розпочатися будь-якої миті.

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Але у своїй розмові президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поінформували один одного про свої нещодавні розмови з іншими світовими лідерами, і висловили тверду позицію, що все ще залишається вирішальне вікно для дипломатії.

– Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України, – йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Джонсон під час зустрічі з Байденом зазначив, що Велика Британія готова зробити все можливе, щоб допомогти у розв’язанні проблеми. Американський президент його підтримав:

– Ми нікуди без вас.

Очікується, що у вівторок Джонсон проведе брифінг, щоб обговорити реакцію Великої Британії на тиск.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вважає очевидним, що президент Росії Володимир Путін планує повторне масштабне вторгнення на територію України.

Він переконаний, що весь світ перебуває на краю прірви.

Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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