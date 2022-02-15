У ході 40-хвилинної розмови президент США Джо Байден і прем’єр Великої Британії Борис Джонсон погодилися, що дипломатичне вирішення української кризи все ще можливе, попри хор попереджень про неминучі воєнні дії з боку Росії. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Росія завжди заперечувала, що має плани вторгнення в Україну, попри те, що вздовж кордону зосереджено понад 100 тисяч російських військовослужбовців. У понеділок міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що дипломатію ще не вичерпано.

Понад десяток країн закликали своїх громадян залишити Україну, а США заявили, що повітряні бомбардування можуть розпочатися будь-якої миті.

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Але у своїй розмові президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поінформували один одного про свої нещодавні розмови з іншими світовими лідерами, і висловили тверду позицію, що все ще залишається вирішальне вікно для дипломатії.

– Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України, – йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Джонсон під час зустрічі з Байденом зазначив, що Велика Британія готова зробити все можливе, щоб допомогти у розв’язанні проблеми. Американський президент його підтримав:

– Ми нікуди без вас.

Очікується, що у вівторок Джонсон проведе брифінг, щоб обговорити реакцію Великої Британії на тиск.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вважає очевидним, що президент Росії Володимир Путін планує повторне масштабне вторгнення на територію України.

Він переконаний, що весь світ перебуває на краю прірви.