Ми впораємося: у ЄС не бояться скорочення постачання газу з Росії

ЄС має альтернативу російському газу, тому в Європі не бояться можливого скорочення поставок енергоносіїв із Росії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС також зміцнив пан’європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання.

We are also ready in case Russia uses energy as a weapon.

Several countries are ready to step up their exports of LNG to the EU.

We already reinforced our pan-European pipeline and electricity interconnector network.

This will also be the backbone of green hydrogen supply. pic.twitter.com/cxRfDzz0Lq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022