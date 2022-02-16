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Ми впораємося: у ЄС не бояться скорочення постачання газу з Росії

Валентина Летяк редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

ЄС має альтернативу російському газу, тому в Європі не бояться можливого скорочення поставок енергоносіїв із Росії.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ми готові до того, що Росія використовує енергію як зброю. Декілька країн готові збільшити експорт скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС, – написала вона у соцмережі.

За її словами, ЄС також зміцнив пан’європейський трубопровід та сполучну мережу електропостачання.

– Це також стане основою постачання зеленого водню, – додала фон дер Ляєн.

 

До речі, LNG-паливо з-за океану розглядають як план порятунку і на випадок імовірної повної зупинки транзиту російського газу через Україну.

LNG (СПГ) – скраплений природний газ, який отримують на спеціальних заводах шляхом зрідження звичайного природного газу в газоподібній формі, а потім транспортують морем у танкерах-газовозах до LNG-терміналів.

Там відбувається вже зворотний процес – регазифікація, після чого скраплений газ знову переходить у газоподібну форму та потрапляє до трубопроводів.

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Фото: Depositphotos

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