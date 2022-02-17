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У Брюсселі розпочалася зустріч лідерів ЄС щодо ситуації довкола України

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Євросоюз

У Брюсселі розпочалася неформальна зустріч Європейської ради – лідерів країн ЄС – щодо напруженої ситуації довкола України.

Про це повідомив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Європейська Рада заохочує дипломатичні зусилля та підтверджує свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

– Щойно почалася неформальна зустріч членів Євроради щодо останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною, – написав він.

З міркувань конфіденційності зустріч проходить без електронних пристроїв.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс застерігла від хибного відчуття безпеки через заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною.

Фото: Depositphotos

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