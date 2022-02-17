У Брюсселі розпочалася неформальна зустріч Європейської ради – лідерів країн ЄС – щодо напруженої ситуації довкола України.

Про це повідомив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Європейська Рада заохочує дипломатичні зусилля та підтверджує свою повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

– Щойно почалася неформальна зустріч членів Євроради щодо останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною, – написав він.

З міркувань конфіденційності зустріч проходить без електронних пристроїв.

The informal meeting of the Members of the European Council on a state of play of latest developments related to Russia-Ukraine has just started. To ensure confidentiality, the discussion takes place without electronic devices. #EUCO pic.twitter.com/hdR28B5Z4x — Barend Leyts (@BarendLeyts) February 17, 2022

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс застерігла від хибного відчуття безпеки через заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною.