Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс застерігає від хибного відчуття безпеки через заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною. Про це Трасс сказала британському виданню The Telegraph.

Трасс повторила попередження США та НАТО про те, що немає жодних доказів будь-якого відступу російських військ із територій, що межують з Україною.

За словами глави британського МЗС, для НАТО та вільних демократій це буде лакмусовий папірець — протистояння російській агресії.

– Ми не повинні впадати в помилкове почуття безпеки, коли Росія стверджує, що деякі війська повертаються до своїх казарм, у той час, як насправді відбувається нарощування російської військової могутності… Нині немає жодних доказів того, що росіяни йдуть з прикордонних районів поблизу України, – сказала Ліз Трасс.

Вона також застерегла від ілюзій щодо того, що Росія за всього свого нахабства могла б тягнути це набагато довше, щоб витратити ще тижні, якщо не місяці, на підрив України та виклик єдності Заходу.

– У нас не має бути ілюзій щодо того, що Росія могла б тягнути це набагато довше: можуть піти ще тижні, якщо не місяці, на підрив України та виклик єдності Заходу. Це перевірка нашого характеру, – сказала міністр закордонних справ Великої Британії.

Ліз Трасс відвідає Україну та Польщу для переговорів з міністрами-колегами, а потім візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки у ці вихідні, де будуть присутні міністри закордонних справ та оборони НАТО.

Фото: Twitter Ліз Трасс