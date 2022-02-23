Кулеба у Вашингтоні обговорив з Байденом майбутні санкції проти Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Вашингтону, де обговорив з президентом США Джо Байденом посилення санкційного режиму проти Росії.

Як зазначається на сайті міністерства, Дмитро Кулеба обговорив санкції з американським лідером незадовго до брифінгу Президента США, на якому він оголосив про нові санкції проти Російської Федерації.

– Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України, – йдеться у повідомленні.

Представник України висловив вдячність президенту Байдену за політичну, макрофінансову та військову допомогу на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ.

Він виокремив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.

– Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу, – додається у повідомленні.

Очільник українського МЗС підтвердив запрошення від імені Президента України Володимира Зеленського Президентові США Джозефу Байдену відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, ввечері 22 лютого президент США оголосив про введення нових санкцій проти Росії через рішення російського президента Володимира Путіна щодо визнання “Л/ДНР”.

Президент Байден заявив, що Росія розпочала вторгнення на територію України.