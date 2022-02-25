Роскомнадзор частково обмежив доступ до Facebook для громадян Росії

Соціальна мережа Facebook обмежила офіційні акаунти чотирьох ЗМІ держави-агресора. Роскомнадзор частково обмежив доступ до Facebook для громадян Російської Федерації.

Відповідні обмеження почали діяти з 25 лютого 2022 року. Роскомнадзор звинуватив соціальну мережу в “цензурі щодо засобів масової інформації” країни-окупанта.

Під обмеження Facebook, яка належить компанії Meta Platforms, Inc., потрапили чотири пропагандистські російські ЗМІ. Йдеться про телеканал Звезда, інформаційне агентство Риа Новости, сайти Лента.ру та Газета.ру.

Роскомнадзор почав вимагати від адміністрації компанії зняти обмеження з російських видань, проте власники соцмережі це проігнорували.

Користувачі соціальних мереж припускають, що крім Facebook, громадянам Росії можуть обмежити доступ до Instagram, тому що вони обидві належать американській корпорації Meta Platforms, Inc.

Жителів Російської Федерації закликають виходити на протести проти війни в Україні, яку розпочав очільник Кремля Володимир Путін.

Джерело: Роскомнадзор