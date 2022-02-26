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Очільники МЗС Євросоюзу завтра планують узгодити відключення РФ від Swift – ЗМІ

Юля Захарченко редакторка стрічки
SWIFT

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть зустріч 27 лютого у режимі відеоконференції, щоб узгодити санкції проти Росії та відключення країни-агресора від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift.

Про це повідомив Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

За його словами, проти Білорусі також можуть запровадити санкції та відключити від міжнародної системи здійснення платежів Swift.

Swift – це міжнародний міжбанківський фінансовий канал зв’язку, за допомогою якого держави можуть отримувати грошові перекази від інших країн.

Відключення Росії та Білорусі від всесвітньої системи здійснення платежів завдадуть руйнівного удару економіці країн-агресорів.

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Фото: Depositphotos

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