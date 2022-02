Очільники МЗС Євросоюзу завтра планують узгодити відключення РФ від Swift – ЗМІ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть зустріч 27 лютого у режимі відеоконференції, щоб узгодити санкції проти Росії та відключення країни-агресора від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів Swift.

Про це повідомив Редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Eu foreign ministers will meet tomorrow via videoconference to seek political agreement on SWIFT sanctions. #Ukraine #Russia

