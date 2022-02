У суботу, 26 лютого, на площі перед європейською штаб-квартирою ООН у Женеві (Швейцарія) відбулася акція на підтримку України.

Сотні людей зібралися на Площі націй біля будівлі ООН на акцію проти російської агресії через вторгнення військ РФ до України.

Люди принесли прапори України та плакати з гаслами про припинення війни в нашій державі. Вони скандували: Зупиніть війну в Україні!

Учасники акції вимагали закрити небо над Україною, щоб над територією нашої держави не літали ворожі літаки, а також відключити РФ від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

У Женеві перед штаб-квартирою ООН відбулася акція на підтримку України / 4 фотографии

Акції на підтримку України відбулися й в інших містах Європи. Так, за інформацією посольство України в Швейцарії, сьогодні більш ніж 10 тис. людей вийшли на вулиці міста Берн.

Велика демонстрація відбулася і в Естонії. В ній взяв участь лідер цієї країни Алар Каріс. Президент України Володимир Зеленський подякував естонцям за підтримку.

Акції з вимогою до Росії припинити війну в України також відбулися у Гельсінкі (Фінляндія), Відні (Австрія), Бергені (Норвегія), Брюсселі (Бельгія) та інших містах.

The EU is with #Ukraine

Right now in Brussels #WeStandWithUkraine @DaniAmorTorres pic.twitter.com/BYOUnO64nG

— Javi Ramia (@JaviRamia) February 26, 2022