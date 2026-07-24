Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу в Київській області, на якій були представники оборонних компаній.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Кримінальне провадження через удар на Київщині

За його інформацією, Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво за фактом воєнного злочину Російської Федерації у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Проте також розпочато кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (за ч. 3 ст. 367 КК України).

– Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку, – заявив Кравченко.

За словами генерального прокурора, під час розслідування дізнаються, хто ухвалив рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, а також які заходи безпеки передбачалися.

Кравченко наголосив, що також оцінять, чи були належно визначені ризики в умовах продовження воєнного стану в Україні.

За даними генерального прокурора, внаслідок ракетного удару в Київській області загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня важкості.

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