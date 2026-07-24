У Чорному морі неподалік узбережжя Румунії зазнало пошкоджень комерційне судно Christiana B під прапором Ліберії, яке перевозило вугілля з США до України.

Біля берегів Румунії зазнало пошкоджень судно з вугіллям зі США до України

Про це повідомив Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії.

Інцидент стався в ніч проти 24 липня у виключній економічній зоні Румунії — приблизно за 22 морські милі, або близько 40 км, на південний схід від населеного пункту Сфинту-Георге.

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Судно прямувало з американського порту Норфолк до України. Екіпаж передав сигнал лиха морським каналом зв’язку, повідомивши про пошкодження та можливу потребу в евакуації.

Румунські служби розпочали рятувальну операцію. До місця події направили судна SAR Apollo та SAR Artemis, а також вертоліт авіаційного підрозділу Міністерства внутрішніх справ.

Згодом капітан Christiana B поінформував, що члени екіпажу не постраждали, а необхідності в евакуації немає. Судно зберегло хід і може самостійно дістатися узбережжя для проведення ремонту.

За попередніми даними, причиною пошкодження міг стати удар морського безпілотника або вибух морської міни.

Румунська влада продовжує стежити за ситуацією та координувати роботу залучених служб.

Нагадаємо, що це вже другий серйозний інцидент із торговельними суднами в цьому районі за останні дні. 21 липня газовий танкер LPG Gas Lisbon зазнав атаки біля узбережжя Румунії.

Судно прямувало з Єгипту до українського порту Рені з вантажем понад 3,7 тис. тонн пропану.

23 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що протягом останніх кількох днів російські війська атакували щонайменше три цивільні вантажні судна. Він закликав міжнародну спільноту, насамперед держави, які зазнали збитків, вимагати від Росії негайно припинити атаки на судноплавство в Чорному морі.

На тлі цієї ситуації Україна попросила терміново скликати засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

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