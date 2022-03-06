Папа Франциск заявив, що відправив в Україну двох кардиналів, що є дуже незвичним кроком. Понтифік сказав у неділю, що “Святий Престол готовий зробити все, щоб послужити миру”.

Він відправив до України з допомогою кардинала Конрада Краєвські та кардинала Міхаела Черні, який очолює папську канцелярію, яка займається питаннями міграції, милосердя, справедливості та миру.

Понтифік сказав, що вони представляють його та всіх християн із посланням, що “війна — це божевілля”.

Папа Франциск назвав Україну “країною-мучеником”, закликавши припинити насильство, створити гуманітарні коридори та повернутися до переговорів.

— В Україні течуть ріки крові та сліз. Це не просто “військова операція”, а війна, яка сіє смерть, руйнування та нещастя, – сказав він у своєму традиційному недільному зверненні.

Однак, як це було протягом усього 11-денного конфлікту, Папа не засудив публічно Росію за її вторгнення.