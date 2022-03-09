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Немає критичних порушень безпеки: МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення ЧАЕС

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Немає критичних порушень безпеки: МАГАТЕ відреагувало на знеструмлення ЧАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії відреагувало на відключення путінськими загарбниками електроенергії на Чорнобильській АЕС.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, агенство не вбачає у цьому критичного впливу на міжнародну безпеку.

Також агенція заявила, що теплове навантаження басейну витримки відпрацьованого палива та обсяг охолоджуючої води на ЧАЕС є цілком достатніми для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання.

Про знеструмлення на Чорнобильській АЕС також повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. У повідомленні, адресованому МАГАТЕ, вони зазначили, що окрім низки небезпечних факторів, всередині приміщення відсутня вентиляція.

– Після цього відбудеться випаровування, що призведе до ядерного розряду. Вітер може перенести радіоактивну хмару в інші регіони України, Білорусі, Росії та Європи. Крім того, всередині приміщення відсутня вентиляція.

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