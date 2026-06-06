Українські захисники взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху російських військ до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє 3-й окремий полк Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України, опублікувавши відповідний відеозапис.

Контроль шляху армії РФ до Криму

Зазначається, що дрони підрозділу ССО знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар, який є частиною сухопутного шляху до Криму.

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– Внаслідок цього вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів. Це лише початок. Далі буде, – йдеться у повідомленні.

4 червня повідомлялося, що українські військові взяли під вогневий контроль Горлівку Донецької області.

У цей же день стало відомо, що Сили безпілотних систем ЗСУ взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який війська РФ використовували для логістики та запуску Shahed.

31 травня українські військові уразили логістичні маршрути армії РФ на тимчасово окупованій Луганщині, завдавши ударів по техніці та складах боєприпасів.

27 травня міністр оборони Михайло Федоров анонсував посилення українських ударів по тилу РФ. За його словами, Сили оборони нарощують тиск на логістику російських військ, масштабуючи удари середньої дальності.

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