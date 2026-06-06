Телеканал ICTV2 отримав нагороду Найкращий розважальний канал на престижній премії BigData Awards. Відзнаку в 13 номінаціях щороку вручає незалежна рейтингової агенція BIG DATA UA.

Найкращий розважальний канал ICTV2

Дев’ята церемонія нагородження відбулася 5 червня в Києві. Головна медіапремія сфери відзначає мовників, які продемонстрували найвищі показники телеперегляду за підсумками року. Нагорода є прямим підтвердженням глядацького визнання та високої якості контенту.

Переможця у розважальній категорії визначали за найбільшою річною часткою аудиторії. Найвищі рейтинги ICTV2 приніс потужний кінопоказ голлівудських блокбастерів, зокрема, серія фільмів Праведник та Дежавю з Дензелом Вашингтоном.

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Крім того, за рік канал показав аж п’ять серіальних прем’єр власного виробництва (Майор Сковорода, Митець, Служба 112, Повернення та Справа НБР) та випустив нові сезони культових оригінальних франшиз (Коп з минулого та Розтин покаже).

Окремим тріумфом став п’ятий сезон детективу Розтин покаже, премʼєра якого навесні зібрала біля екранів понад чотири млн глядачів. ICTV2 продовжив проєкт на шостий сезон та вже знімає нові епізоди.

Як заявила директорка каналів ICTV2 та ICTV2 Катерина Шевелюк, за цією нагородою стоїть величезна команда людей, які щиро люблять свою справу.

– Я приєдналася до ICTV2 нещодавно, але вже чітко бачу: цей успіх – результат колосальної відданості, професіоналізму та таланту кожного колеги. Для нас ця відзнака означає найголовніше: саме глядачі зробили ICTV2 найкращим розважальним каналом року. Адже розваги – це не лише про відпочинок, а й про емоції, які ми проживаємо разом. Саме ваша увага, довіра і вибір щодня перетворюються на такі нагороди, – зазначила вона.

Директорка каналів ICTV2 та ICTV2 Катерина Шевелюк розповіла, що попереду будуть великі плани, амбітні прем’єри та продовження улюблених серіалів.

– Ця перемога надихає нас не зупинятися, тримати високу планку та дивувати вас ще більше. Дякуємо, що обираєте ICTV2 і проводите свій час разом з нами, – сказала Катерина Шевелюк.

У 2026 році канал планує продовження ще двох своїх хітів: на екрани вийдуть нові серії народного улюбленця Дільничний з ДВРЗ та пригодницького серіалу АТП Перевізники. Навесні цей проєкт тривалий час тримався в топ-3 українського Netflix під час перм’єрного сезону.

Нагадаємо, що ICTV2 розпочав зйомки третього сезону популярного серіалу АТП Перевізники. У новому сезоні головні герої, водії-напарники Семен та Артем, продовжать свої подорожі Україною, покажуть, що таке чоловіча дружба та подарують крутий дорожній вайб з народним гумором.

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