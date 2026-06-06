Російське командування запровадило обмеження на використання артилерійських боєприпасів у підрозділах на півдні України після ураження складів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу.

Ліміти боєприпасів і проблеми з логістикою РФ: що відомо

У російській 36-й армії запроваджено обмеження на використання артилерійських боєприпасів на червень після серії ударів Сил оборони України по складах на окупованих територіях півдня.

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Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, ураження російських арсеналів у Запорізькій та Херсонській областях призвело до дефіциту боєприпасів і змусило командування РФ встановити ліміти для підрозділів.

За його словами, це є свідченням того, що українські удари по складах і логістичних маршрутах суттєво впливають на забезпечення російських військ.

Окремо Волошин повідомив, що командування угруповання військ РФ Дніпро ухвалило рішення залучати цивільний транспорт для перевезення пального трасою, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Причиною такого кроку стали регулярні ураження російських бензовозів, через що постачання пального до підрозділів ускладнилося.

За його словами, для цих потреб окупанти використовуватимуть конфісковані у цивільних підприємств автомобілі, зокрема фури, хлібовози та транспорт служб доставки.

Паливо перевозитимуть у каністрах різного об’єму — від 20 до 1 тис. літрів.

Водночас водіям такого транспорту заборонено носити військову форму, що, за оцінками українських військових, свідчить про спроби маскування військової логістики під цивільну.

У Силах оборони наголошують, що такі дії можуть розцінюватися як використання цивільної інфраструктури у військових цілях та порушують правила ведення війни.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр оборони України Михайло Федоров заявив про запуск програми Логістичний локдаун для масштабування ударів середньої дальності по тилу російських військ.

Згідно з аналітичним звітом ISW за 31 травня, удари Сил оборони України по російських тилових об’єктах і лініях постачання суттєво ускладнюють логістику окупаційних військ уздовж усієї лінії фронту — від окупованих територій Луганщини до Криму.

Аналітики відзначають, що ці атаки порушують систему забезпечення російських підрозділів і впливають на їхню здатність підтримувати бойові дії на різних напрямках.

Окремо в ISW припускають, що Україна може розширювати практику ударів по військових полігонах та інших об’єктах у глибокому тилу на ТОТ, що додатково підриває російську військову інфраструктуру.

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